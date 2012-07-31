〔国际油市〕亚洲燃料油跨月价差持坚,合规供应依然缺乏

路透新加坡7月31日电---亚洲燃料油跨月价差周二维持强势,交易商预计下月供应吃紧,因合规燃料的供应减少.
8月/9月即期跨月价差为每吨4.25美元,略低于昨日收盘.而9月/10月价差仍较上周尾端的水准高出0.3-0.4美元,约为每吨3.00美元.
交易商称,合乎规格的船货短缺,主要由于缺乏可用的高密度混调原料.
"市场仍将保持紧张,因大部分8月抵达的套利船货供应将是低密度品种,而该品种目前供应充裕,"新加坡一位交易商表示.
"密度问题很可能延续到9月的上半月,如果没有更多高密度船货流入的话,可能持续更长时间."
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 642.15 -1.73 -0.27 643.88
现货380CST燃料油 FO380-SIN 629.50 -2.75 -0.43 632.25
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 637.00 1.00 0.16 636.00
380CST船用燃料油升水 7.50 3.75 100.00 3.75
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.75 0.05 1.35 3.70
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.15 -0.25 -5.68 4.40 (完)
--编译 丁琦;审校 王洋