(重温稿)〔中国经济〕高层会议称下半年更突出稳增长,加大对实际经济的政策支持

* 中国高层会议:下半年把稳增长放在更加重要位置

* 下半年要加大结构性减税政策力度

* 保持货币信贷平稳适度增长

* 房地产市场调控政策坚定不移

路透北京7月31日电---中国二季度经济增速创逾三年新低后,年中召开的中央高层会议提出,下半年经济工作要把稳增长放在更加重要的位置,以扩大内需为战略基点,加大对发展实体经济的政策支持.

中国中共中央政治局周二会议强调,要加强和改善宏观调控,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加大结构性减税政策力度,保持货币信贷平稳适度增长.

"进一步落实和完善已出台的各项政策措施,加大财政政策和货币政策对实体经济的支持,着力扩大国内需求."新华引述中国国家主席胡锦涛在上周四党外人士座谈会上讲话称.

中国总理温家宝亦在该会议上表示,当前要坚持把扩大消费需求作为调整结构的重要着力点,着力扩大有效投资,并要切实防止房价反弹,促进房价合理回归.

"坚定不移地贯彻执行房地产市场调控政策,坚决抑制投机投资性需求,切实防止房价反弹,"政治局会议称,中国将增加普通商品房特别是中小套型住房供应,抓好保障性安居工程建设,满足居民合理的自住性住房需求.

温家宝并提到,中国经济增速虽然放缓,但仍保持在年初确定的预期目标区间内.通过及时加强预调微调,5、6月份呈现出缓中趋稳态势.但当前经济运行面临的困难和风险仍不可低估,要加大政策预调微调力度.

此外,中国还要做好重要商品供需调节,保持物价总水平基本稳定;落实促进民间投资的政策措施,加大对国家重大项目建设的支持.

备受关注的中国宏观经济先行指标--官方7月制造业采购经理人指数(PMI)和汇丰制造业PMI终值均将在周三(8月1日)出炉.而汇丰上周发布的中国7月制造业PMI初值跳升至49.5,创下五个月高位,表明工业活动温和改善.[ID:nSB1683098]

接受路透调查的13位分析师预计,中国7月官方制造业PMI预计将微幅回升至50.3,略高于上月触及的七个月低位50.2.[ID:nSB1694626].

中国二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.6%,创逾三年来新低;上半年GDP增速则为7.8%,略高于年初中国政府制定的7.5%全年增长目标.为稳增长,中国央行今年以来已经两度降息,两次下调存款准备金率.[ID:nSB1669030](完)