(重温稿)〔中国外汇〕上半年资本金融项目陡现逆差,外管局称外资主动撤离不明显

* 上半年资本金融项目逆差203亿美元

* 二季度中国资本和金融项目逆差714亿美元,超过去年四季度

* 预计全年国际收支仍有望实现基本平衡

* 当前外资主动撤离的迹象并不明显

路透北京7月31日电---中国上半年资本金融项目逆差203亿美元,为2008年下半年以来首现,不过外管局称,预计全年国际收支仍有望实现基本平衡,即使出现资本净流出也是可以承受的,且当前外资主动撤离的迹象并不明显.

外管局周二公布,二季度中国资本和金融项目逆差达到714亿美元,较去年四季度的逆差474亿美元进一步扩大.今年上半年经常项目录得顺差832亿美元,其中二季度顺差为597亿美元.

外管局网站新闻稿称,国际收支顺差减少、外汇储备增长放缓符合国家宏观调控方向,有利于保持中国国际收支的平衡.且在世界经济缓慢复苏、国际金融动荡加剧的背景下,中国跨境资本流动受到影响在所难免.

"只要国内外不发生重大突发事件,全年我国国际收支仍有望实现基本平衡.即使出现资本净流出,也是可以承受的,符合国家一直倡导的藏汇于民的政策目标,仍属于国际收支基本平衡的范畴."新闻稿称.

在全球金融危机肆虐的2008年下半年,中国亦曾出现过半年度的资本和金融项目逆差,当时为逆差420亿美元.从2009年至2011年三季度的近三年间,中国国际收支季度保持双顺差.

新闻稿并援引有关负责人称,当国际收支、人民币汇率趋向均衡合理水平后,跨境资本流动有进有出、人民币汇率有升有降的双向波动不可避免.

尽管人民币对美元汇率停止单边升值,但人民币对大多数货币继续走强,同时,境内外人民币即期汇率差价收窄,远期汇率显示的美元升水主要反映的是本外币利差而非贬值预期,也表明当前人民币汇率处于海内外认可和市场出清的合理水平.

上述负责人并认为,中国经济增长相对较快、财政状况良好、货物贸易持续顺差、外汇储备规模雄厚,且外资主要是稳定性较高的直接投资而非波动性较大的证券投资,能够承受跨境资本流动的冲击.

**境内企业个人转向做多美元**

外管局并表示,上半年确实出现了一定程度的资本外流,但不等于外资大规模集中撤离.更多体现为外汇资产持有从央行转向境内机构和个人,是藏汇于民的过程,外资主动撤离的迹象尚不明显.

而受市场环境影响,当前境内企业和个人由做空转向做多美元,开始"负债本币化、资产外币化"的财务运作.

此外,上半年银行新增各类外汇存款1,301亿美元,除用于国内外汇贷款外还用于对外贷款和投资,反映为同期银行境外净资产增加,记录在国际收支平衡表中资本项下的流出.

而从跨境收付的细项数据看,境外直接投资项下的中方拥有主导权的资金流出增长74%,而外商直接投资和证券投资撤资、外方投资收益汇出等外资主要撤离渠道的资金流出仅增长15%.(完)

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