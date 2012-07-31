〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差两日内飙升40%

路透新加坡7月31日电---亚洲石脑油价格周二扩大涨幅,向一周半高位每吨862美元靠近,裂解价差飙升近20%至一周高位70.23美元,因欧洲的强劲需求支撑东方市场.
短短两天的时间里,石脑油裂解价差跳涨了近40%.
韩国湖南石油化学入市买进两艘2.5万吨的石脑油船货,价格为成本加运费价(cost-and-freight)每吨较日本现货报价升水2.00美元,升水为韩国厂商的四周最低.
这些船货将于9月上半月运至Daesan和Yeosu.
不过交易员表示,随着市场的触底,这可能标志着低升水态势的结束.
一位交易员说:"亚洲石脑油原料价格可能已触底,因为欧洲现在的石化利润率很不错."
他还表示,欧洲乙烯价格已大幅反弹,这将有助于支撑对石脑油的需求.
如果想要保持西方对东方的出口,那么亚洲将需要提价.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年9月石脑油NAF-1H-TYO 862.00 9.00 1.06 853.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 93.51 1.00 1.08 92.51
97号现货汽油GL97-SIN 122.68 1.20 0.99 121.48
95号现货汽油GL95-SIN 120.00 1.20 1.01 118.80
92号现货汽油GL92-SIN 116.28 0.88 0.76 115.40
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 10.71 1.18 12.38 9.53 (完)
--编译 王洋;审校 丁琦