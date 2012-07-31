〔欧股业绩〕菲亚特第二季交易性获利约10亿欧元,好于预期

重温稿-更新版 1-《全球汇市》日圆上扬，因政治忧虑引发避险买盘
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
路透米兰7月31日电---意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI周二表示,第二季交易性获利约10亿欧元,好于预期,受到旗下的克莱斯勒营收大增和欧洲亏损缩减的提振.
菲亚特在欧洲的交易性亏损缩减至1.38亿欧元,2012年第一季为2.07亿欧元.
集团交易性获利为10.1亿欧元,高于24名受访分析师预估的9.65亿欧元.
扣除特殊项目的净利为4.25亿欧元.
净债务为54.3亿欧元,前一季度末为57.7亿欧元.(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/21/2017 四周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 13周和26周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 两年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/22/2017 两年期浮息债券 02/16/2017 02/24/2017
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月20日(一) 暂无重要经济数据公布 2月21日(二) 暂无重要经济数据公布 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4