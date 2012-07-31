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市场报道 | 2012年 7月 31日 星期二 21:32 BJT

〔欧股业绩〕菲亚特第二季交易性获利约10亿欧元,好于预期

路透米兰7月31日电---意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI周二表示,第二季交易性获利约10亿欧元,好于预期,受到旗下的克莱斯勒营收大增和欧洲亏损缩减的提振.

菲亚特在欧洲的交易性亏损缩减至1.38亿欧元,2012年第一季为2.07亿欧元.

集团交易性获利为10.1亿欧元,高于24名受访分析师预估的9.65亿欧元.

扣除特殊项目的净利为4.25亿欧元.

净债务为54.3亿欧元,前一季度末为57.7亿欧元.(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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