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货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 21:53 BJT

〔标题新闻〕委内瑞拉能源部长称无必要举行OPEC紧急会议,因全球油价正显露出复苏的迹象

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nE5E8G2013]

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