主要国家经济指标预测--8月1日****

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透8月1日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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8月1日(三)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 7月 -- 49.38
0000 韩国出口 7月初值 -3.6% +1.1%
进口 -0.9% -5.5%
贸易收支(亿美元) -- 顺差49
-- 韩国外汇储备(亿美元) 7月 -- 3,123.8
0130 澳洲房价指数 第二季 -0.5% -1.1%
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 持平 -0.6%
(较上年同期) -1.8% -1.5%
0743 意大利Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月 44.2 44.6
0748 法国Markit制造业PMI 7月 43.6 43.6
0753 德国制造业PMI 7月 43.3 43.3
0758 欧元区Markit制造业PMI 7月 44.1 44.1
0828 英国CIPS制造业PMI 7月 48.5 48.6
-- 美国汽车销售年率(万辆) 7月 1,400 1,404
1100 美国抵押贷款指数 7月27日当周 -- 943.6
再融资指数 -- 5,411.6
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 7月 增加12 增加17.6
1258 美国Markit制造业PMI 7月终值 52.0 51.8
1330 加拿大RBC制造业PMI 7月 -- 54.85
1400 美国建筑支出 6月 +0.4% +0.9%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 50.2 49.7
ISM投入物价指数 40.0 37.0
1815 美国联邦储备理事会(美联储,FED)利率决议 -- 0-0.25%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,642
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超421
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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7月31日(二)
0130 澳洲建筑许可 6月 -2.5% -14.2%
0130 澳洲房屋信贷 6月 +0.3% --
0300 新西兰NBNZ企业经济信心指数 7月 +15.1% --
企业自身信心指数 +24.0% --
0130 日本加班工资 6月 +4.1% --
0500 日本建筑订单(较上年同期) 6月 +4.6% --
0500 日本房屋开工(较上年同期) 6月 -0.2% +9.4%
0600 瑞士UBS消费指标 6月 1.60 --
0600 德国零售销售(较前月) 6月 -0.1% +0.5%
(较上年同期) +2.9% +0.4%
0645 法国消费者支出(较前月) 6月 +0.1% +0.1%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.9% -0.4%
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 7月 增加0.7 增加1
未经季节调整的失业人口(万人) 290 290
经季节调整的失业率 6.8% 6.8%
经季节调整的失业人口(万人) 288.8 --
0800 意大利失业率 6月 10.8% 10.2%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 7月初值 +2.4% +2.4%
0900 意大利CPI(较前月) 7月初值 持平 +0.3%
(较上年同期) +3.0% +3.3%
意大利HICP(较前月) -1.6% -1.7%
(较上年同期) +3.7% +3.7%
0900 欧元区失业率 6月 11.2% 11.2%
1000 意大利PPI(较前月) 6月 -0.1% -0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月28日当周 -1.7% --
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 5月 +0.1% +0.2%
1230 美国个人所得 6月 +0.5% +0.4%
个人支出 持平 +0.1%
PCE物价指数(较前月) +0.1% --
(较上年同期) +1.5% --
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.8% --
实质个人支出 -0.1% +0.1%
1230 美国雇佣成本 第二季 +0.5% +0.5%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.3% -0.1%
(较上年同期) +0.4% --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月28日当周 +1.1% --
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)5月 -0.7% -1.5%
经季节调整房价指数(较前月) +0.9% +0.5%
未经季节调整房价指数(较前月) +2.2% +1.5%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 7月 53.7 52.5
PMI价格分项指数 54.7 --
PMI产出分项指数 54.5 --
PMI新订单分项指数 52.9 --
PMI就业分项指数 53.3 --
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 7月 65.9 61.5
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.2% +0.3%
(较上年同期) +1.5% +2.0% (完)
--编译 艾茂林/李春喜;审校 程琳
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