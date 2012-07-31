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市场报道 | 2012年 7月 31日 星期二 22:13 BJT

〔美国热股〕苹果加紧努力争取在9月12日的活动上推出一款新产品

路透7月30日电---一名熟悉情况的消息人士称,苹果公司(AAPL.O)正加紧努力争取在9月12日的活动上推出一款新产品,预示着人们期待已久的新版iPhone即将发布.[ID:nSB1696966]

在周二早盘交易中,该公司股价上涨1.76%,至605.52美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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