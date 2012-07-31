〔美国热股〕希捷预计第一季营收低于预估,早盘股价重挫逾5%

路透7月31日电---硬盘驱动器生产企业希捷(STX.O)预计第一季营收低于预估,因个人电脑(PC)销售放缓,而且该公司旗下企业部门增长低于预估.

但包括花旗和巴克莱在内的几家券商调升了该公司目标价.