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市场报道 | 2012年 7月 31日 星期二 22:22 BJT

〔美国热股〕希捷预计第一季营收低于预估,早盘股价重挫逾5%

路透7月31日电---硬盘驱动器生产企业希捷(STX.O)预计第一季营收低于预估,因个人电脑(PC)销售放缓,而且该公司旗下企业部门增长低于预估.

但包括花旗和巴克莱在内的几家券商调升了该公司目标价.

在周二早盘交易中,希捷股价重挫5.55%,至28.74美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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