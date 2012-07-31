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市场报道 | 2012年 7月 31日 星期二 22:23 BJT

〔美国热股〕辉瑞季度盈利高于预期,早盘股价大涨逾2%

路透7月31日电---美国最大的制药商--辉瑞公司(Pfizer)(PFE.N)季度盈利高于预期,受助于研发支出及其他成本的削减.公司并确认其2012年财测,尽管美元走强带来不利影响.[ID:nSB1698350]

在周二早盘交易中,该公司股价大涨2.19%,至24.23美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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