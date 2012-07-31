版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 31日 星期二 22:29 BJT

〔美国热股〕固特异轮胎季度营收下降,但早盘股价劲扬逾6%

路透7月31日电---固特异轮胎(Goodyear Tire)GT.N公布季度营收下降,因轮胎销售下滑,而且该公司预计近期内增长低于预期.

在周二早盘交易中,该公司股价劲升6.55%,至11.05美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐