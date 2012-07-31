〔美国热股〕Dendreon将关闭一家制造厂并裁员,股价早盘暴跌逾21%

路透7月31日电---处于亏损状态的生物科技企业Dendreon CorpDNDN.O周一表示,将在未来12个月内关闭三家制造厂中的一家,并裁撤逾600名全职及合同工.

摩根大通证券将该公司评级从"加码"下调至"中性",同时几位分析师调降了该公司目标价.

在周二早盘交易中,该公司股价暴跌21.68%,至4.83美元.(完)