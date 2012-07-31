〔欧元债市〕西班牙和意大利公债收益率攀升,市场对ECB会否采取行动存疑

* 市场开始质疑欧洲央行是否会采取激进行动遏制危机

* 在欧洲央行政策会议前,西班牙和意大利公债涨势消退

* 西班牙表示,无意要求EFSF救助

* 德债期货上扬,受助于月底买盘

路透伦敦7月31日电---意大利和西班牙公债周二回落,避险德债上扬,市场对欧洲央行本周将采取激进行动,兑现保持欧元区完整承诺的信心减弱.

德国决策者重申,反对给欧元区永久性救助基金欧洲稳定机制(ESM)发放银行执照,这瓦解了上周欧洲央行总裁德拉吉誓言将保卫欧元后确立的市场乐观基调.

德拉吉的讲话引发市场预期,欧洲央行将在周四会议上决定恢复其债券购买计划,以压低西班牙和意大利借贷成本.

德拉吉的讲话还导致市场臆测,欧元区临时救助基金欧洲金融稳定工(EFSF)可能开始购买西班牙公债,但西班牙政府周一表示,无意要求欧洲救助基金购买该国公债,给上述臆测泼冷水.

西班牙公债ES10YT=TWEB收益率升16个基点,至6.79%,从德拉吉周四发表上述讲话前的7.5%高位回落.10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB涨8个基点,至6.11%.

德债期货FGBLc1日内上扬116个跳动点,报144.55,受助于诸如退休基金等投资者在月底前增加德债购买规模,以使其投资组合的构成与公债指标相一致.

野村的欧洲利率策略部主管Nick Firoozye称,要使西班牙和意大利公债升势持续,欧洲央行需要重新开始购买公债,且规模要超过之前一轮购债行动.

对欧洲央行周四会议上将宣布多大规模刺激举措的疑虑,可能对周三将进行的40亿欧元五年期德债标售有利.

指标五年期德债收益率DE5YT=TWEB现为约30个基点,与德拉吉讲话前的水平基本一致.但相对其他年期的德债,五年期公债价格偏低.(完)

--编译 母红;审校 李军

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