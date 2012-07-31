〔欧洲股市〕收低,受银行股业绩疲弱及对欧洲央行的疑虑打压

* FTSEurofirst 300指数回落0.9%,欧元区STOXX 50指数收挫0.6%

* 银行股指数下跌1.9%,因瑞银和德意志银行业绩疲弱

* 对欧洲央行本周会议结果的疑虑导致市场受创

路透伦敦7月31日电---欧洲股市周二收低,创下逾一周来最大日内跌幅,因银行业绩疲软,而且人们再度担心欧洲央行能否就解决欧债危机的切实措施达成一致.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.9%,报1,063.35点,这是7月23日大跌2.4%以来最大单日跌幅.

欧元区STOXX 50指数.STOXX50E下滑0.6%,报2,325.72点,银行股表现最差,STOXX欧洲银行股指数.SX7P重挫1.9%.

鉴于出现了欧洲决策者就可能采取措施意见分歧的信号,交易商和投资者质疑欧洲央行周四会议能否祭出对抗欧债危机的新的明确措施.

"人们意识到周四会议不会产生什么重大结果,"Tavira Securities交易和风险主管Toby Campbell-Gray称.

德国财政部周二重申,反对给欧元区永久性救助基金欧洲稳定机制(ESM)发放银行执照,股市因此受创.

欧洲大型银行对欧债危机有巨大的敞口,且多家银行周二公布获利下降.

瑞士银行UBSN.VX报告第二季获利减少逾一半,至4.25亿瑞郎;德意志银行公布的获利也减少,并宣布裁员1,900人.

根据汤森路透Starmine提供的数据,迄今已有44%的欧洲企业公布业绩,其中47%的业绩不及预期.

英国富时100指数.FTSE收跌1.02%,报5,635.28;德国股市DAX指数.GDAXI小跌0.03%,收报6,772.26点,法国CAC-40指数.FCHI回落0.87%,收报3,291.66点.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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