〔全球金市〕金价在三大央行会议前回落,7月势将收涨1%

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
* 金价走低,因在美联储和欧洲央行会议前市场谨慎情绪愈发浓厚
* 金价7月势将录得1%的涨幅
路透纽约7月31日电---金价周二连续第二日走低,受累于上周上扬后的获利了结,投资者离场观望,权衡本周三大央行再推刺激举措的可能性.
今日,油价大幅走低,谷物期货从近期因美国中西部遭乾旱袭击而触及的纪录高位回落,金价也受到拖累.
尽管周二走低,但金价本月可能连续第二个月收涨,因一系列疲弱的美国经济数据提振,美国联邦储备理事会(FED,美联储)将寻求支撑成长的新举措的预期.
美国联邦公开市场委员会(FOMC)和欧洲央行将分别于周三和周四宣布政策决定.
"黄金和其他贵金属很可能出现空头回补涨势,因COMEX的净多头头寸处于数年低位.如果联邦公开市场委员会采取宽松政策立场,我们认为,金市和银市将在很短时间内进行空头回补,"汇丰金属分析师James Steel表示.
1743 GMT,现货金价XAU=跌0.4%,报每盎司1,613.46美元.7月份可能录得1%的涨幅.
纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金GCQ2跌6.80美元,报每盎司1,617.20美元.根据路透初步数据,成交量不及30日均值.
现货银XAG=跌0.6%,报27.98美元.现货铂金XPT=上扬0.2%,至1,412.74美元,现货钯金XPD=涨0.9%,报588.47美元.
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最新价格/ 当日 当日 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌%
COMEX黄金期货 GCQ2 1617.20 -6.80 -0.4% 3.2%
COMEX白银期货 SIU2 27.940 -0.093 -0.3% 0.1%
COMEX铂金期货 PLV2 1417.40 5.60 0.4% 1.3%
COMEX钯金期货 PAU2 590.55 2.50 0.4% -10.0%
现货金 XAU= 1613.46 -7.03 -0.4% 3.2%
现货银 XAG= 27.98 -0.16 -0.6% 1.0%
现货铂金 XPT= 1412.74 2.29 0.2% 1.4%
现货钯金 XPD= 588.47 5.02 0.9% -9.8%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 母红;审校 李军
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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