〔金属期市〕期铜收高,因寄望中国经济增长及欧美央行或将采取行动

* 铜价因中国承诺支持经济而获得支撑

* 7月铜价累计跌近1%

* 市场关注:中国周三将公布官方PMI数据

路透纽约/伦敦7月31日电---期铜周二微幅上涨,因投资者仍寄望欧洲和美国采取刺激措施,另外在中国公布制造业重要数据前,中国官方承诺进一步支撑中国经济.

铜价逆基本金属普遍走软之势上扬,因欧元/美元微幅上涨而获得支撑,另外亦因今年中国铜需求将改善的前景而受益,因之前中国总理温家宝称,当前经济运行面临的困难和风险仍不可低估,要加大政策预调微调力度.[ID:nSB1698290]

"市场通常紧跟宏观经济走势,但有意思的是,今天铜价表现优于其他金属,所以我认为市场意识到铜的基本面仍相对良好,尤其在近期中国公布将向经济投入更多资金之后,"渣打银行分析师Daniel Smith称.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收高11美元,报每吨7,560美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-9月期铜合约HGU2涨0.15美分,结算价报每磅3.4175美元,盘中交投区间介于3.411至3.4570美元.

本月LME和COMEX期铜均下跌约1%.

根据路透数据,纽约市场尾盘时,COMEX期铜成交量较30日均值高出近三分之一,至57,000口.

主要受央行将推出更多刺激措施的预期,LME和COMEX期铜分别较上周触及的一个月低点每吨7,344.25美元和每磅3.3320美元反弹逾3%.

分析师称,美国周二公布的经济数据显示,5月房价连续第四个月上涨,而且7月消费者信心意外增强,这可能给予美联储更多喘息空间.

"这可能略微抑制美联储的行动,"芝加哥花旗银行Institutional Client Group副总裁Sterling Smith称,"我认为最大的忧虑是周五将公布的非农就业报告将怎么样,这是最重要的数据."

美国劳工部将于周五公布7月非农就业数据,路透调查显示,非农就业岗位料温和上升10万个.

在周五美国公布就业数据前,投资者将密切关注周三中国将公布的7月制造业官方数据.人们将仔细研读这一数据,从中寻找中国过去几个月宽松政策已渗入实体经济,帮助刺激经济增长和金属需求的更多证据.

期铅触及5月25日以来最高水准,但进一步上涨受到贸易卖盘的压制,交易商和分析师称,尤其因有迹象显示北美电池市场需求疲弱.

LME三个月期铅CMPB3收低31美元,报1,920美元,稍早触及逾两个月来最高水准1,964美元.

以下为1800GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 341.65 0.05 +0.01 343.60 -0.57

LME期铝 1888.00 -12.00 -0.63 2020.00 -6.53

LME期铜 7559.00 10.00 +0.13 7600.00 -0.54

LME期铅 1919.50 -31.50 -1.61 2035.00 -5.68

LME期镍 15865.00 -385.00 -2.37 18710.00 -15.21

LME期锡 18095.00 -175.00 -0.96 19200.00 -5.76

LME期锌 1842.00 -20.50 -1.10 1845.00 -0.16

上海期铝 15485.00 40.00 +0.26 15845.00 -2.27

上海期铜 55180.00 180.00 +0.33 55360.00 -0.33

上海期锌 14710.00 90.00 +0.62 14795.00 -0.57 -------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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