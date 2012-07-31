〔国际油市〕原油期货连跌第二日,对三大央行再推刺激举措的冀望降温

* 投资者关注美联储和欧洲央行会议

* 中国承诺进一步支撑经济

* 美国石油协会(API)周二2030GMT将公布上周库存数据

路透纽约7月31日电---原油期货周二连跌第二日,因市场预期央行推出的任何刺激举措将不足以重振经济成长,同时投资者对美国联邦储备理事会(FED,美联储)本周将采取行动提振经济的希望降温.

美国今日公布的数据显示,房价上涨,消费者信心改善,且中西部企业活动增强,这些令人鼓舞的数据使美联储在周三结束的为期两天会议上再推刺激举措的机率降低.

尽管连跌两日,布兰特原油期货7月仍录得7%的升幅,结束三个月连跌之势.

美国原油期货本月收涨3.65%,结束两月连跌.

1854 GMT,9月布兰特原油期货LCOc1下跌1.47美元,报每桶104.73美元,盘中交易区间为104.25-106.52美元.

美国9月原油期货CLc1跌1.72美元,结算价报每桶88.06美元,盘中跌至87.52美元的日低.

油市成交总体仍然低迷,布兰特和美国原油期货成交量均远低于30日均值.

美国汽油期货RBc1和取暖油期货HOc1也收跌,近月8月合约到期.

在美国原油库存数据公布前,一项路透调查显示,分析师预计上周美国原油库存减少,成品油库存增加.

美国石油协会(API)将于周二2030 GMT公布上周美国原油库存数据.美国能源资料协会(EIA)将于周三公布库存数据.

中国领导人承诺,将在下半年加大财政和货币政策力度,支撑经济.油价稍早受到支撑.

美国商务部周二公布,6月核心PCE物价指数较前月上升0.2%(预估为上升0.2%);个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%.个人支出与前月持平(预估为增加0.1%);个人所得较前月增加0.5%(预估为增加0.4%)[ID:nEAPAV0DW3]

美国经济谘商会周二公布,7月美国消费者信心指数为65.9,为4月来最高,6月数值修正后为62.7,初值为62.0.此前路透访问的分析师预估中值显示,7月消费者信心指数料为61.5.[ID:nEAPAV0CA3]

美国供应管理协会(ISM)周二公布,美国7月芝加哥采购经理人指数(PMI)由6月的52.9升至53.7.路透走访的分析师预估为52.4.[ID:nEAPAV0C92]

周二公布的一份备受关注的调查报告显示,5月美国独栋房屋价格连续第四个月上涨,表明楼市复苏继续获得动能.5月标准普尔/Case-Shiller房价指数经季节调整后较前月上升0.9%,高于分析师预估的增长0.5%.[ID:nSB1697842]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 88.06 -1.72 -1.9% 87.36 90.30 257,990 191,095

10月原油 88.34 -1.72 -1.9% 87.64 90.56 50,694 72,380

8月RBOB汽油 2.9146 -0.0222 -0.8% 2.8900 2.9410 6,269 22,082

9月RBOB汽油 2.7743 -0.0441 -1.6% 2.7604 2.8216 44,603 57,161

8月取暖油 2.8417 -0.0374 -1.3% 2.8280 2.8758 5,639 22,077

9月取暖油 2.8480 -0.0334 -1.2% 2.8252 2.8824 65,977 55,451

ICE合约

9月布兰特 104.92 -1.28 -1.2% 104.10 106.52 199,346 128,633

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 470,655 390,132 542,522 1,397,664 -1,785

汽油 90,612 140,782 142,710 262,480 -4,963

取暖油 170,470 150,076 140,803 302,745 -1,588 (完)