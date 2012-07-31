〔加拿大汇市〕加元兑美元下跌,因加拿大5月经济增长放缓

路透多伦多7月31日电---加元兑美元周二下跌,从距平价水准不远的11周高位回落,加元下跌是因为加拿大国内经济数据令人失望,而且人们担心全球主要央行可能拿不出足够刺激措施缓解全球经济放缓忧虑.

加拿大5月经济增长放缓,因制造业意外疲弱,令人质疑该国能否与表现令人失望的美国拉开距离.

该数据巩固了许多分析师的观点,即至少直至2013年加拿大央行可能不再升息,因为经济增长似乎不够快,难以引发通胀压力.

7月稍早路透调查显示,加拿大多数一级市场交易商预计,该国央行将维持利率不变直至2013年中期或更晚.

加元/美元CAD=D4收报1.0029加元,或0.9971美元,略低于周一北美市场尾盘的1.0018加元,或0.9982美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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