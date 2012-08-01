欧洲经济指标预测--8月1日-8月8日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透8月1日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------7月30日当周----------------------------------
7月31日-8月11日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 -- +1.0%
三个月Halifax房价指数(较上年同期) -- -0.5%
8月1日(三)
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 持平 -0.6%
(较上年同期) -1.8% -1.5%
0743 意大利Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月 44.2 44.6
0748 法国Markit制造业PMI 7月 43.6 43.6
0753 德国制造业PMI 7月 43.3 43.3
0758 欧元区Markit制造业PMI 7月 44.1 44.1
0828 英国CIPS制造业PMI 7月 48.5 48.6
8月2日(四)
0715 瑞士零售销售 6月 +2.0% +6.2%
0730 瑞士PMI 7月 47.0 48.1
0830 英国建筑业PMI 7月 48.0 48.2
0900 欧元区PPI(较前月) 6月 -0.4% -0.5%
(较上年同期) +1.9% +2.3%
1100 英国央行利率决议 8月 0.50% 0.50%
量化宽松总规模(亿英镑) 3,750 3,750
1145 欧洲央行利率决议 8月 0.75% 0.75%
8月3日(五)
0743 意大利Markit服务业PMI 7月 43.5 43.1
0748 法国Markit服务业PMI 7月 50.2 50.2
综合PMI -- 48.0
0753 德国Markit服务业PMI 7月 49.7 49.7
0758 欧元区Markit服务业PMI 7月 47.6 47.6
综合PMI 46.4 46.4
0828 英国CIPS服务业PMI 7月 51.5 51.3
0900 欧元区零售销售(较上月) 6月 持平 +0.6%
(较上年同期) -1.4% -1.7%
--------------------------------8月6日当周----------------------------------
8月6日(一)
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 -- 负29.6
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 7月 -0.50% +1.40%
8月7日(二)
0545 瑞士未经季节调整的失业率 7月 -- 2.7%
经季节调整的失业率 -- 2.9%
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -- -0.3%
(较上年同期) -- -1.1%
0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 6月 -- +0.8%
(较上年同期) -- -6.9%
0830 英国工业生产(较前月) 6月 -- +1.0%
(较上年同期) -- -1.6%
制造业产出(较前月) 6月 -- +1.2%
(较上年同期) -- -1.7%
0900 意大利国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季初值 -- -0.8%
(较上年同期) -- -1.4%
1000 德国工业订单(较前月) 6月 -- +0.6%
8月8日(三)
0545 瑞士消费者信心 第三季 -- 负8
0600 德国出口(较前月) 6月 -- +3.9%
进口(较前月) -- +6.3%
贸易收支(亿欧元) -- 顺差150
0645 法国贸易收支(亿欧元) 6月 -- 逆差53
进口(亿欧元) -- 427.65
出口(亿欧元) -- 374.40
1000 德国整体工业生产(较前月) 6月 -1.0% +1.6%
8月8日-19日
2301 英国RICS房价差值 7月 -- 负22(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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