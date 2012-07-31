《综述》美国房价连涨第四个月,楼市复苏继续获得动力

标题新闻：法国约三分之二选民希望保守派总统候选人菲永退出总统竞选--Ifop调查
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* 美国5月房价指数经季节调整后上涨0.9%
* 6月消费者支出经通胀调整后下滑
* 7月消费者信心指数升至65.9
路透纽约/华盛顿7月31日电---美国5月住房价格连续第四个月上涨,表明住房市场复苏继续获得动力,尽管整体经济步履蹒跚.
周二其它数据显示,7月消费者信心指数意外上升,但6月消费者支出则在近一年以来首次下滑,因美国人增加储蓄.
5月标准普尔/Case-Shiller房价指数经季节调整后较前月上升0.9%,高于分析师预估的增长0.5%.
住房市场是今年经济领域中的一个相对亮点,但由于受制于抵押贷款紧张和仍在进行当中的止赎案,楼市依然裹足不前.
"房地产继续显现出触底反弹的态势.这是迄今为止为数不多的令人鼓励的迹象之一,"Subodh Kumar & Associates驻多伦多投资策略师Subodh Kumar说.
5月未经季节调整的房价指数表现更好,跳涨2.2%.房价指数按年跌幅亦收窄至0.7%,创2010年9月按年上涨以来的最小跌幅.
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路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。