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货币新闻 | 2012年 8月 1日 星期三 06:40 BJT

《综述》美国房价连涨第四个月,楼市复苏继续获得动力

* 美国5月房价指数经季节调整后上涨0.9%

* 6月消费者支出经通胀调整后下滑

* 7月消费者信心指数升至65.9

路透纽约/华盛顿7月31日电---美国5月住房价格连续第四个月上涨,表明住房市场复苏继续获得动力,尽管整体经济步履蹒跚.

周二其它数据显示,7月消费者信心指数意外上升,但6月消费者支出则在近一年以来首次下滑,因美国人增加储蓄.

5月标准普尔/Case-Shiller房价指数经季节调整后较前月上升0.9%,高于分析师预估的增长0.5%.

住房市场是今年经济领域中的一个相对亮点,但由于受制于抵押贷款紧张和仍在进行当中的止赎案,楼市依然裹足不前.

"房地产继续显现出触底反弹的态势.这是迄今为止为数不多的令人鼓励的迹象之一,"Subodh Kumar & Associates驻多伦多投资策略师Subodh Kumar说.

5月未经季节调整的房价指数表现更好,跳涨2.2%.房价指数按年跌幅亦收窄至0.7%,创2010年9月按年上涨以来的最小跌幅.

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