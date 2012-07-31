澳新经济指标预测--8月1日-8月8日****

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透8月1日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月30日当周--------------------------------
8月1日(三)
0130 澳洲房价指数 第二季 -0.5% -1.1%
8月2日(四)
0130 澳洲零售销售 6月 +0.7% +0.5%
0130 澳洲零售贸易 第二季 +0.8% +1.8%
0130 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 6月 逆差3.47 逆差2.85
出口 -- +3.0%
进口 -- +2.0%
8月3日(五)
无重要经济数据公布.
----------------------------------8月6日当周--------------------------------
8月6日(一)
0030 澳洲TD-MI通胀指标 7月 -- -0.2%
0130 澳洲网络招聘广告 7月 -- -1.1%
澳洲报纸招聘广告 -- -3.3%
2245 新西兰劳动力成本指数(较前季) 第二季 -- +0.5%
(较上年同期) -- +2.1%
8月7日(二)
0430 澳洲央行利率决议 8月 -- 3.50%
8月8日(三)
0130 澳洲投资房屋融资 6月 -- -4.6%
房屋融资 -- -1.2%
2245 新西兰HLFS失业率 第二季 -- 6.7%
就业增长(较前季) -- +0.4%
就业参与率 -- 68.8% (完)
--编译 程琳;审校 张荻
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路