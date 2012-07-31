日韩经济指标预测--8月1日-8月8日****

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透8月1日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月30日当周--------------------------------
7月31日(二)
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.3% -0.1%
(较上年同期) +2.0% +2.2%
8月1日(三)
-- 韩国外汇储备(亿美元) 7月 -- 3,123.8
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 7月 -- 49.38
0000 韩国出口 7月初值 -3.6% +1.1%
进口 -0.9% -5.5%
贸易收支(亿美元) -- 顺差49
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,642
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超421
8月2日(四)
暂无重要数据.
8月3日(五)
暂无重要数据.
----------------------------------8月6日当周--------------------------------
8月6日(一)
0500 日本领先指标 -- +0.3
同时指标 -- -1.2
8月6-7日
2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 -- 12,705
8月7日(二)
2350 日本银行放贷(较上年同期) 7月 -- +0.7%
2350 日本未经季节调整经常帐(亿美元) 6月 -- 顺差2,151
8月8日(三)
0300 韩国L货供额 6月 -- +9.2%
0500 日本服务业景气判断指数 7月 -- 43.8
2350 日本机械订单(较前月) 6月 -- -14.8%
(较上年同期) -- +1.0%(完)
--编译 程琳;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。