〔表格〕韩国7月出口较上年同期减少8.8%,预估为下滑3.6%

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透首尔8月1日电---韩国知识经济部周三公布的数据显示,7月贸易顺差初值为27亿美元,6月修正后为顺差49亿美元.
7月出口较上年同期下降8.8%,进口同比降5.5%,路透调查预估分别为下降3.6%和下降0.9%.
以下为数据细节:
7月 *6月
贸易收支(10亿美元) 2.7 4.9
出口(10亿美元) 44.6 47.3
(同比增长%) -8.8 +1.1
进口(10亿美元) 41.9 42.3
(同比增长%) -5.5 -5.5
* 修正值.
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--编译 侯向明;审校 孙茉莉
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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