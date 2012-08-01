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货币新闻 | 2012年 8月 1日 星期三 08:13 BJT

〔表格〕韩国7月出口较上年同期减少8.8%,预估为下滑3.6%

路透首尔8月1日电---韩国知识经济部周三公布的数据显示,7月贸易顺差初值为27亿美元,6月修正后为顺差49亿美元.

7月出口较上年同期下降8.8%,进口同比降5.5%,路透调查预估分别为下降3.6%和下降0.9%.

以下为数据细节:

7月 *6月

贸易收支(10亿美元) 2.7 4.9

出口(10亿美元) 44.6 47.3

(同比增长%) -8.8 +1.1

进口(10亿美元) 41.9 42.3

(同比增长%) -5.5 -5.5

* 修正值.

参看韩国数据相关新闻,请点选[KR-ECI-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 侯向明;审校 孙茉莉

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