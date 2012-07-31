版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 1日 星期三 06:31 BJT

《美国重要政经日程》--8月1日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1100 - 农业部公布一周全球稻米价格

1300 - 财政部公布标售三年期、10年期和30年期公债;并公布季度再融资计划的细节

1400 - 商务部公布6月建筑支出数据

1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据

大约1815 - 为期两日的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议结束后,美国联邦储备理事会(美联储,FED)发表声明.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐