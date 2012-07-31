《美国重要政经日程》--8月1日

标题新闻：法国约三分之二选民希望保守派总统候选人菲永退出总统竞选--Ifop调查
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(除特别说明外,均为GMT时间)
1100 - 农业部公布一周全球稻米价格
1300 - 财政部公布标售三年期、10年期和30年期公债;并公布季度再融资计划的细节
1400 - 商务部公布6月建筑支出数据
1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据
大约1815 - 为期两日的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议结束后,美国联邦储备理事会(美联储,FED)发表声明.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张荻
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路透纽约2月17日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据 和路透计算，最近一周投机客连续第六周减持美元多仓，美元净多仓降至 四个月来最低。 截至2月14日当周，美元净多仓降至149.9亿美元，为10月11日止当周 以来最低。前周为170.7亿美元。 今年以来美元表现逊色，兑一篮子主要货币下跌1.2%，之前在2016年 上涨3.6%。 美元受累于特朗普政府一系列弱势美元言论，同时美国经济数据暗示 该国经济成长可能不及许多人原先预想的那样强劲。 不过，美元进入2017年以来的弱势表现预计不会持续很长时间，因为 美国联邦储备理事会(美联储)正处在升息周期中。美联储主席叶伦本周稍 早确认今年将有多次升息，指出“每一次联邦公开市场委员会(FOMC)会议 都有可能。” “美元重拾升势只是时间问题，”BK Asset Management驻纽约外汇 策略主管Kathy Lien说。 “在特朗普总统宣布他的‘重大’税改计划前，(美元)多头可能迟疑 不前，”她补充说。
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。