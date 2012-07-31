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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 06:31 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月31日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 45.41 -2.91 -6.02 3501114

搜狐 (SOHU.O) 35.05 +0.20 +0.57 561143

网易 (NTES.O) 52.81 -0.32 -0.60 406901

百度 (BIDU.O) 120.52 -0.77 -0.63 3475164

亚信科技 ASIA.O 10.24 -0.17 -1.63 963896

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.97 +0.48 +3.56 4577378

联电 (UMC.N) 2.17 +0.01 +0.46 382407

日月光 (ASX.N) 3.81 -0.02 -0.52 253742

矽品精密 (SPIL.O) 5.43 +0.05 +0.93 1031044

和信超媒体 (GIGM.O) 1.10 -0.01 -0.90 11543

友达 (AUO.N) 2.99 +0.10 +3.46 402595

中华电信 (CHT.N) 29.67 +0.25 +0.85 66150

台湾国际航电 (GRMN.O) 38.61 +0.05 +0.13 1420806

香港

中国移动 (CHL.N) 58.12 +0.36 +0.62 300242

中国联通 (CHU.N) 14.61 -0.30 -2.01 189245

中国电信 (CHA.N) 52.03 +0.24 +0.46 38550

中芯国际 (SMI.N) 1.81 +0.08 +4.62 27674

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.95 +0.00 +0.00 2927

(完)

--整理 程琳

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