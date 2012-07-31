《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月31日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 45.41 -2.91 -6.02 3501114
搜狐 (SOHU.O) 35.05 +0.20 +0.57 561143
网易 (NTES.O) 52.81 -0.32 -0.60 406901
百度 (BIDU.O) 120.52 -0.77 -0.63 3475164
亚信科技 ASIA.O 10.24 -0.17 -1.63 963896
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.97 +0.48 +3.56 4577378
联电 (UMC.N) 2.17 +0.01 +0.46 382407
日月光 (ASX.N) 3.81 -0.02 -0.52 253742
矽品精密 (SPIL.O) 5.43 +0.05 +0.93 1031044
和信超媒体 (GIGM.O) 1.10 -0.01 -0.90 11543
友达 (AUO.N) 2.99 +0.10 +3.46 402595
中华电信 (CHT.N) 29.67 +0.25 +0.85 66150
台湾国际航电 (GRMN.O) 38.61 +0.05 +0.13 1420806
香港
中国移动 (CHL.N) 58.12 +0.36 +0.62 300242
中国联通 (CHU.N) 14.61 -0.30 -2.01 189245
中国电信 (CHA.N) 52.03 +0.24 +0.46 38550
中芯国际 (SMI.N) 1.81 +0.08 +4.62 27674
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.95 +0.00 +0.00 2927
(完)
--整理 程琳
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。