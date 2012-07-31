《综述》欧元区失业率创纪录高位,而欧洲央行迅速施救的希望减弱

全球汇市：投机客连续第六周减少美元净多仓--CFTC/路透数据

路透纽约2月17日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据 和路透计算，最近一周投机客连续第六周减持美元多仓，美元净多仓降至 四个月来最低。 截至2月14日当周，美元净多仓降至149.9亿美元，为10月11日止当周 以来最低。前周为170.7亿美元。 今年以来美元表现逊色，兑一篮子主要货币下跌1.2%，之前在2016年 上涨3.6%。 美元受累于特朗普政府一系列弱势美元言论，同时美国经济数据暗示 该国经济成长可能不及许多人原先预想的那样强劲。 不过，美元进入2017年以来的弱势表现预计不会持续很长时间，因为 美国联邦储备理事会(美联储)正处在升息周期中。美联储主席叶伦本周稍 早确认今年将有多次升息，指出“每一次联邦公开市场委员会(FOMC)会议 都有可能。” “美元重拾升势只是时间问题，”BK Asset Management驻纽约外汇 策略主管Kathy Lien说。 “在特朗普总统宣布他的‘重大’税改计划前，(美元)多头可能迟疑 不前，”她补充说。