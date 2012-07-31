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货币新闻 | 2012年 8月 1日 星期三 07:08 BJT

《综述》欧元区失业率创纪录高位,而欧洲央行迅速施救的希望减弱

* 蒙堤认为欧盟机构和德国愿意行动

* 奥朗德称,意大利与西班牙的努力需得到奖励

* 西班牙5月资本外流速度加快

* 德国重申不支持给ESM发银行执业牌照

* 接近破产的希腊称,现金储备就要用光

路透罗马/法兰克福7月31日电---欧元区失业率周二触及欧元问世以来最高,进一步表明经济形势之险峻.与此同时,对欧洲央行将于本周挽救欧元区的希望却在消退.

欧盟统计局公布,欧元区6月失业人口新增12.3万人,使失业率达到11.2%的纪录高位.[ID:nST0534659]

这个数字掩盖了区内成员国之间的巨大差异.最低的失业率在奥地利,仅为4.5%,而失业率最高的西班牙达到24.8%,后者正在遭受经济萎缩,让偿债难上加难.

新数据显示,资本逃离西班牙银行业的速度越来越快.西班牙进入金融市场融资的成本正接近其承受极限,使全面救助该国的可能性上升,而匆忙建立起的防火墙恐怕招架不住如此大规模救援.如果西班牙成为救助对象,经济规模是其两倍的意大利也可能步其后尘.

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