《综述》欧元区失业率创纪录高位,而欧洲央行迅速施救的希望减弱

标题新闻：法国约三分之二选民希望保守派总统候选人菲永退出总统竞选--Ifop调查
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* 蒙堤认为欧盟机构和德国愿意行动
* 奥朗德称,意大利与西班牙的努力需得到奖励
* 西班牙5月资本外流速度加快
* 德国重申不支持给ESM发银行执业牌照
* 接近破产的希腊称,现金储备就要用光
路透罗马/法兰克福7月31日电---欧元区失业率周二触及欧元问世以来最高,进一步表明经济形势之险峻.与此同时,对欧洲央行将于本周挽救欧元区的希望却在消退.
欧盟统计局公布,欧元区6月失业人口新增12.3万人,使失业率达到11.2%的纪录高位.[ID:nST0534659]
这个数字掩盖了区内成员国之间的巨大差异.最低的失业率在奥地利,仅为4.5%,而失业率最高的西班牙达到24.8%,后者正在遭受经济萎缩,让偿债难上加难.
新数据显示,资本逃离西班牙银行业的速度越来越快.西班牙进入金融市场融资的成本正接近其承受极限,使全面救助该国的可能性上升,而匆忙建立起的防火墙恐怕招架不住如此大规模救援.如果西班牙成为救助对象,经济规模是其两倍的意大利也可能步其后尘.
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路透纽约2月17日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据 和路透计算，最近一周投机客连续第六周减持美元多仓，美元净多仓降至 四个月来最低。 截至2月14日当周，美元净多仓降至149.9亿美元，为10月11日止当周 以来最低。前周为170.7亿美元。 今年以来美元表现逊色，兑一篮子主要货币下跌1.2%，之前在2016年 上涨3.6%。 美元受累于特朗普政府一系列弱势美元言论，同时美国经济数据暗示 该国经济成长可能不及许多人原先预想的那样强劲。 不过，美元进入2017年以来的弱势表现预计不会持续很长时间，因为 美国联邦储备理事会(美联储)正处在升息周期中。美联储主席叶伦本周稍 早确认今年将有多次升息，指出“每一次联邦公开市场委员会(FOMC)会议 都有可能。” “美元重拾升势只是时间问题，”BK Asset Management驻纽约外汇 策略主管Kathy Lien说。 “在特朗普总统宣布他的‘重大’税改计划前，(美元)多头可能迟疑 不前，”她补充说。
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。