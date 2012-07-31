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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 06:40 BJT

全球外汇市场8月1日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0130 - 澳洲第二季房屋价格指数

-- - 英国央行货币政策委员会开始为期两天的会议

0600 - 英国7月Nationwide房屋价格

0743 - 意大利7月Markit/ADACI制造业采购经理人指数(PMI)

0748 - 法国7月Markit制造业PMI

0753 - 德国7月Markit/BME制造业PMI

0758 - 欧元区7月Markit制造业PMI

0828 - 英国7月Markit/CIPS制造业PMI

1100 - 美国一周抵押贷款指数和再融资指数

1215 - 美国7月ADP民间就业报告

1258 - 美国7月Markit制造业PMI终值

1300 - 美国财政部公布季度发债计划细节

1400 - 美国供应管理协会(ISM)7月制造业指数

1400 - 美国6月建筑支出

1815 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布利率决议声明

-- - 美国7月汽车销售

2350 - 日本7月22-28日资本流动数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 程琳;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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