全球外汇市场8月1日主要消息

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
(除特别说明外,均为GMT时间)
0130 - 澳洲第二季房屋价格指数
-- - 英国央行货币政策委员会开始为期两天的会议
0600 - 英国7月Nationwide房屋价格
0743 - 意大利7月Markit/ADACI制造业采购经理人指数(PMI)
0748 - 法国7月Markit制造业PMI
0753 - 德国7月Markit/BME制造业PMI
0758 - 欧元区7月Markit制造业PMI
0828 - 英国7月Markit/CIPS制造业PMI
1100 - 美国一周抵押贷款指数和再融资指数
1215 - 美国7月ADP民间就业报告
1258 - 美国7月Markit制造业PMI终值
1300 - 美国财政部公布季度发债计划细节
1400 - 美国供应管理协会(ISM)7月制造业指数
1400 - 美国6月建筑支出
1815 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布利率决议声明
-- - 美国7月汽车销售
2350 - 日本7月22-28日资本流动数据
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 程琳;审校 张荻
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。