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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 07:06 BJT

《日本重要政经日程》--8月1日

(除特别说明外,均为GMT时间)

0100 - 日产汽车(7201.T)推出新款Serena简易混合动力微型厢式车.

0300 - 日本石油连盟公布一周石油数据

0430 - 卫材(4523.T)公布4-6月业绩

0500 - 三菱化学控股(4188.T)公布4-6月业绩

0500 - 日本汽车经销商协会(JADA)公布7月销售数据

0530 - 政府在福岛就核灾难后的新能源政策选项举行公众听证会

0530 - 安斯泰来制药(Astellas)(4503.T)公布4-6月业绩

0600 - Showa Denko KK(4004.T)公布4-6月业绩

0600 - 三井不动产(8801.T)公布4-6月业绩

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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