《日本重要政经日程》--8月1日

(除特别说明外,均为GMT时间)

0100 - 日产汽车(7201.T)推出新款Serena简易混合动力微型厢式车.

0430 - 卫材(4523.T)公布4-6月业绩

0500 - 三菱化学控股(4188.T)公布4-6月业绩

0530 - 政府在福岛就核灾难后的新能源政策选项举行公众听证会