伊朗对亚洲石油销量锐减 其他主产国获益

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡7月30日电（记者 Manash Goswami）---对伊朗石油出口实施的制裁令沙特阿拉伯、俄罗斯和委内瑞拉等主要产油国受益，这些国家销售给亚洲买家的原油量较上年增加约21%。
欧盟和美国对伊朗的制裁导致上半年伊朗对中国、日本、韩国和印度的石油出口量下降三分之一。美国还在研究更加严厉的制裁措施。
随着伊朗石油出口下降，沙特、俄罗斯、委内瑞拉和安哥拉等国加大了对亚洲客户的销售力度。
“炼厂成功地用其他原油替代了伊朗原油。供应面没有压力。”Wood Mackenzie分析师Sushant Gupta称。
日本、韩国和印度都降低了从伊朗的石油进口，以使本国获得美国对伊朗制裁的豁免。中国在降低了从伊朗的进口之后也得到了豁免。
一些行业分析师认为，伊朗对亚洲国家的石油出口量可能不会进一步下滑，因上述四国都找到了应对制裁的方法，并将进口量维持在较低水平，从而满足美国的豁免条件。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。