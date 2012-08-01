伊朗对亚洲石油销量锐减 其他主产国获益

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡7月30日电（记者 Manash Goswami）---对伊朗石油出口实施的制裁令沙特阿拉伯、俄罗斯和委内瑞拉等主要产油国受益，这些国家销售给亚洲买家的原油量较上年增加约21%。

欧盟和美国对伊朗的制裁导致上半年伊朗对中国、日本、韩国和印度的石油出口量下降三分之一。美国还在研究更加严厉的制裁措施。

随着伊朗石油出口下降，沙特、俄罗斯、委内瑞拉和安哥拉等国加大了对亚洲客户的销售力度。

“炼厂成功地用其他原油替代了伊朗原油。供应面没有压力。”Wood Mackenzie分析师Sushant Gupta称。

日本、韩国和印度都降低了从伊朗的石油进口，以使本国获得美国对伊朗制裁的豁免。中国在降低了从伊朗的进口之后也得到了豁免。

一些行业分析师认为，伊朗对亚洲国家的石油出口量可能不会进一步下滑，因上述四国都找到了应对制裁的方法，并将进口量维持在较低水平，从而满足美国的豁免条件。（完）