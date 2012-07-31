〔全球航运〕波罗的海运价指数连跌16日,因船运活动下滑

波罗的海乾散货运价指数下滑18点或1.97%,至897点.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑0.5%至1,194点.日均获利降92美元至4,550美元.

船舶经纪商BRS在一周报告中称,太平洋航运条件恶劣,已经拉低了海岬型船舶市场的运价.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌2.77%至982点,日均获利减少217美元,至7,837美元.巴拿马型船舶载重量为60,000-70,000吨,通常运送煤炭或谷物.