〔全球航运〕波罗的海运价指数连跌16日,因船运活动下滑

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透7月31日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二录得连续第16日下跌,因船运活动下降.
波罗的海乾散货运价指数下滑18点或1.97%,至897点.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑0.5%至1,194点.日均获利降92美元至4,550美元.
船舶经纪商BRS在一周报告中称,太平洋航运条件恶劣,已经拉低了海岬型船舶市场的运价.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌2.77%至982点,日均获利减少217美元,至7,837美元.巴拿马型船舶载重量为60,000-70,000吨,通常运送煤炭或谷物.
BRS指出,上周的负面动能持续,因货运量不足以令市场保持活跃.
波罗的海乾散货运价指数今年已累计下跌约48%.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
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