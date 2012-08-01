〔金砖国家〕7月31日股汇市收盘纵览

路透8月1日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月31日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.37%,报952.49点.

中国股市:沪综指收跌,刷新上日创下的近41个月收盘新低.上交所新规继续发酵,冲击ST股再遭大面积抛售,而基建、保险等板块在国务院鼓励民间资本进入的利好消息下逆势上涨,削减大盘跌幅.分析师表示,绩差股持续加剧市场做空动能,料大盘短线将继续向下冲击2,100点关口.沪综指.SSEC收报2,103.634点,跌6.28点,或0.3%,上次收盘低点为2009年3月3日的2,071点.7月则累计下跌5.5%,连续第三个月收低.上海A股成交额略增至432亿元人民币,上日为421亿元.[.SSCN]

香港股市:连续第四日上涨,本月涨幅共达1.8%,重大央行会议即将登场,市场人士寄望会议将推出更多刺激措施,汇丰控股(0005.HK)等权重股上扬.恒生指数.HSI今日收涨近1.1%,或211.4点,至19,796.8点,且收盘站上200日移动均线阻力.恒指在7月延续了上月的4.4%涨幅,正扳回5月的失地,当时大跌超过11%,因投资者担心欧债危机和中国经济成长放缓.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收盘上涨,助本月跌幅收窄至0.13%,虽然早盘交投平淡,但尾盘短时出现大量油盘结汇,最终推高人民币.人民币兑美元收盘报6.3627,上日报收于6.3794.[CNY/CN][ID:nSB1698114]

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印度股市:主要股指连续第三日上扬,因包括Tata Consultancy在内的软件服务出口商走强,市场继续期望全球主要央行出台货币刺激举措.指标BSE指数.BSESN收升0.54%,报17,236.18点,但本月累计下跌1.1%,逆转6月的强劲涨势.[.BO][ID:nL4E8IV4FW]

印度汇市:印度卢比盘中在宽幅区间震荡,收盘下跌,该国央行稍早宣布维持利率及强硬政策立场不变,令经济失去短期增长动力.印度卢比兑美元INR=D2收在55.6450/6550,略低于周一收盘位55.5850/5950.[INR/][ID:nL4E8IV50N]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,377.350点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS下跌1.61%至744.58点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX小涨0.08%至32.1700;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.42%,报39.5875.

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巴西股市:拉丁美洲股市挫跌,因投资者削弱对美国和欧洲央行出台新的刺激措施的预期.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下跌2%收于56,097.05点,录得逾一周来最大跌幅,并且今年至今重新变为累计下跌,不过7月仍为上涨3.2%.[ID:nL2E8IVI09]

巴西汇市:拉丁美洲货币下滑,因市场对美国和欧洲央行出台刺激措施的预期减退,同时巴西雷亚尔还受到一重打压,因市场押注旨在提振汇价的互换合约或不会展期.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=走软0.52%至2.0485.[ID:nL2E8IVJUJ]

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南非股市:盘中短暂触及纪录高位,随后遭遇获利了结终场收低逾1%,归因于投资者押注南非股市可能过热.综合指数.JALSH收跌1.03%至34,596.90点,盘中短暂升越35,000点,为指数问世17年来的首次.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌1.26%至30,386.61点,稍早曾触及2008年来最高30,855.97点.[.J][ID:nL6E8IVOD1]

南非汇市:南非兰特兑美元走软,此前公布的数据显示该国6月贸易逆差仍处于相当高位,预示第二季经常帐赤字规模或扩大,打压汇价回落.截至1525GMT,兰特兑美元ZAR=D3报8.2110,脱离日高8.1730,较周一收盘价8.1860下跌0.32%.[ZAR/][ID:nL6E8IVNFE](完)