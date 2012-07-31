〔货币市场〕美国利率互换利差收窄,三个月期美元LIBOR下跌

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透纽约7月31日电---两年期美国利率互换利差周二升至一年最窄水平,三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)跌至11月以来最低位.
此时市场愈发预期欧洲央行将降息,这将降低银行借款成本.
欧洲央行总裁德拉吉上周表示欧洲央行将竭尽全力阻止欧债危机蔓延,引发对该央行将在周四政策会议实施购债方案的预期.
外界并预期欧洲央行在考虑再度降息,尽管一些人士认为该央行更可能在评估7月降息至纪录低位0.75%的效果之后再有所行动.
一些投资者还预期美联储会跟随欧央行降低银行储备金利率,这使得两年期美债收益率(殖利率)在过去一个月中下降三分之一.
美联储将于周三在结束两日会议后公布官方声明.
两年期美国利率互换利差收窄至19.50个基点,而德拉吉发表言论之前为23.50基点.
两年期美国利率互换较两年期美债USD2YTS=TWEB利差5月曾达到38.50基点.
指标三个月期美元LIBORUSD3MFSR=跌至44个基点附近,上周初为45个基点,6月中下旬在47个基点附近.(完)
--编译 石冠兰;审校 徐文焰
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。