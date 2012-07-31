〔货币市场〕美国利率互换利差收窄,三个月期美元LIBOR下跌

路透纽约7月31日电---两年期美国利率互换利差周二升至一年最窄水平,三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)跌至11月以来最低位.

此时市场愈发预期欧洲央行将降息,这将降低银行借款成本.

欧洲央行总裁德拉吉上周表示欧洲央行将竭尽全力阻止欧债危机蔓延,引发对该央行将在周四政策会议实施购债方案的预期.

外界并预期欧洲央行在考虑再度降息,尽管一些人士认为该央行更可能在评估7月降息至纪录低位0.75%的效果之后再有所行动.

一些投资者还预期美联储会跟随欧央行降低银行储备金利率,这使得两年期美债收益率(殖利率)在过去一个月中下降三分之一.

美联储将于周三在结束两日会议后公布官方声明.

两年期美国利率互换利差收窄至19.50个基点,而德拉吉发表言论之前为23.50基点.

两年期美国利率互换较两年期美债USD2YTS=TWEB利差5月曾达到38.50基点.

指标三个月期美元LIBORUSD3MFSR=跌至44个基点附近,上周初为45个基点,6月中下旬在47个基点附近.(完)

--编译 石冠兰;审校 徐文焰

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>