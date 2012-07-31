美国与加拿大经济指标预测--8月1日-8月8日****

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透8月1日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------7月30日当周----------------------------------
8月1日(三)
0400 美国汽车销售年率(万辆) 7月 1,400 1,404
1100 美国抵押贷款指数 7月27日当周 -- 943.6
再融资指数 -- 5,411.6
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 7月 增加12 增加17.6
1258 美国Markit制造业PMI 7月终值 52.0 51.8
1330 加拿大RBC制造业PMI 7月 -- 54.85
1400 美国建筑支出 6月 +0.4% +0.9%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 50.2 49.7
ISM投入物价指数 40.0 37.0
1815 美国联邦储备理事会(美联储,FED)利率决议 -- 0-0.25%
8月2日(四)
0400 美国ICSC同店销售(较上年同期) 7月 -- +0.2%
1130 美国Challenger企业计划裁员人数 7月 -- 37,551
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月28日当周 37 35.3
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.725
续请失业金人数(万人) 7月21日当周 329 328.7
1400 美国工厂订单 6月 +0.5% +0.7%
耐久财(耐久财)订单 6月修正值 -- +1.6%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.7%
扣除运输的耐久财订单 -- -1.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.4%
8月3日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 7月 增加10 增加8
制造业就业岗位(万个) 增加1 增加1.1
民间就业岗位(万个) 增加11 增加8.4
失业率 8.2% 8.2%
平均时薪 +0.2% +0.3%
每周平均工时 34.5 34.5
1400 美国ISM非制造业PMI 7月 52.0 52.1
企业活动指数 52.1 51.7
1430 美国ECRI一周领先指标 7月27日当周 -- 122.8
----------------------------------8月6日当周--------------------------------
8月6日(一)
1400 美国就业趋势指数 7月 -- 107.47
8月7日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月4日当周 -- -1.7%
1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 -- +7.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月4日当周 -- +1.1%
1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加125 增加171.2
8月8日(三)
1100 美国抵押贷款指数 8月3日当周 -- --
再融资指数 -- --
1230 美国非农生产率环比年率 第二季初值 +0.9% -0.9%
单位劳工成本 +1.0% +1.3%(完)
--编译 王翔琼;审校 张荻
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。