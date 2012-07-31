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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 07:56 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆在亚洲时段或进一步盘整

2304GMT * 窄幅波动,呈内移日(inside day)形态,动能指标好坏不一 * 波林格区间收窄,预示未来将盘整 * 20日移动均线切入位今日运行至96.58,起到抑制升势的作用;周一低位95.54提供支撑 * 浏览相关技术图表,请点选:(link.reuters.com/jag79s).(完) --编译 兰秀娟;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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