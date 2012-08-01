《中国报摘》--中国证券报8月1日

* 头版头条:

--中共中央政治局召开会议,分析研究中国上半年经济形势和下半年经济工作.要求加强和改善宏观调控,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加大结构性减税政策力度,保持货币信贷平稳适度增长.

* 其他:

--据悉,有关部门对全国各地社会保障基金全面核查审计结果有望近期发布.分析人士表示,完全摸清资金规模、管理、投资效益等情况,是相关部门制定养老金投资运营细则的前提和基础."摸底"结果发布,可能意味着养老金投资运营细则推出为期不远.

--据了解,国家发改委正酝酿推出针对城市地铁、城际轨道交通等项目的基础设施私募债券.为控制地方融资平台风险,发改委还酝酿建立一套城市综合信用评价体系.此外,发改委按照"快节奏、砍规模"的思路,要进一步加快企业债的审批力度,全年发行规模有望突破7,000亿元人民币,将是去年的两倍.

--证监会有关部门负责人表示,当前股市包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)在内的很多股票市净率接近1倍,并且股息率高,有的超过银行存款利率.无论从交易价值还是持有价值来看,股市都具有非常不错的投资价值.证监会鼓励现金条件许可的上市公司回购股票.

--8月1日起,"史上最严限抗令"《抗菌药物临床应用管理办法》正式实施.随着办法的施行,抗菌药物的限制使用有望走向常态化,预计相关药企业绩将持续受到压制.

--投中集团统计显示,7月有5只基金合计完成募资13.62亿美元,同比增长3.68倍.募资完成规模增长幅度较大主要在于出现个别规模较大的基金,募资市场低迷状态并未有实质性改变.考虑到目前基金面临的募资困境以及对机构投资者的需求,引导基金将迎来更大的市场空间,未来可能进行更多的市场化尝试.

--据清科研究中心统计,7月实现IPO(首次公开发行)的31家中国企业中,有14家获得VC/PE(风险投资/私募股权)支持,合计融资17.67亿美元.共创造29笔IPO退出,涉及24家VC/PE投资机构,平均账面回报倍数为3.24倍.相比6月份的5.99倍,平均账面回报倍数大幅回落.

--光大证券(601788.SS)公告称,公司拟以非公开方式向特定对象增发不超过6亿股,增发价不低于11.74元/股.二股东光大控股(0165.HK)拟认购不超过2,000万股.

--停牌达6个月之久的*ST天成(600392.SS)公布重大资产重组报告书,公司拟向山西省焦炭集团出售其全部资产和负债,同时非公开发行股票,购买乐山盛和稀土股份22亿元资产.

--停牌近三个月的ST昌鱼(600275.SS)发布重大资产重组预案称,拟定增募资22亿元购买华普投资等持有的黔锦矿业100%股权.从最初的农业转向房地产到如今的矿业,退市压力下的ST昌鱼此次重组亦被外界视为保壳之举.(完)

--整理 冉莹; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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