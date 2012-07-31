《美债周三展望》公债价格上涨,因市场静待央行决议

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 美联储周二和周三举行会议,欧洲央行周四举行会议

* 市场预期央行将采取行动,但不确定实施新政策的时间

路透纽约7月31日电---美国公债价格周二上涨,美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员开始为期两天的政策会议,市场预期美联储在未来几周将采取更多行动,扶助促进经济增长.

美联储进一步买入公债或抵押贷款支持证券,或同时买入两者,或推出其他宽松政策的可能性,都对公债有支撑作用.

"美联储在今明两天举行会议及欧洲央行周四进行会议,交易商寻找在今年夏天稍后推出公债购买计划的迹象.目前这正支持债市,"Wells Fargo Advisors首席宏观策略师Gary Thayer说.

公债也受到避险买盘支持,因忧虑欧债危机的发展轨道.

上周稍晚美国公债下跌,因欧洲央行总裁德拉吉强硬表示将扞卫欧元,引发诸如股市和欧元区二线国家公债等风险较高资产上涨.

不过,其他欧洲官员发表较审慎的讲话,限制市场对欧洲央行本周会议将公布果断对抗危机措施的信心.这令股市升势终止,美债再次上升.

"上周受德拉吉的言论带动,10年期公债收益率上升,价格下跌,"Calvert Investment Management固定收益策略师Steve Van Order说,"之后,德国和其他国家发表相反的言论,令公债收益率升势降温."

"本周公债价格反弹是因投资人调整看法,认为欧洲央行周四会议将不会公布措施和发布令欧元区二线国家债市和其他风险资产市场希望看到的声明."

美国公债维持升势,尽管一系列强于预期的经济数据公布,包括地区制造业,房价和消费者信心.强于预期的数据通常令公债承压,收益率上升.

"人人都在注意明天美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议,周四欧洲央行会议和周五美国非农就业数据,"Eaton Vance Investment Managers副总裁和投资组合经理Eric Stein说.

美国劳工部周五将公布市场密切关注的月度就业报告.

分析师表示,美联储可动用的宽松措施包括进一步购买资产,调降超额准备金利率,将可能升息的时间框架进一步推迟,或发表更温和的指引.

很少分析师预计美联储在本周会议结束后将公布再一次扩大资产负债表,或第三套量化宽松政策(QE3),因美联储决策者宁愿看看周五出炉的7月非农就业数据会否显示劳工市场改善的迹象.

"我们认为,美联储推出额外宽松政策的机率在上升,因数据走弱,下行风险上升,且不确定性很多.目前主要问题不是在于是否美联储将放宽政策,而是美联储何时将放松政策,及美联储将以怎样的形式宽松政策,"美银美林驻纽约的美国分析师Michael Hanson说.

"我们预期美联储本周会议将延续其前瞻指引,之后在9月推出QE3,"他说.

市场对美联储周三声明的反应,将取决于在美联储和欧洲央行发表声明前对更多宽松政策的热切希望有多少已在公债价格上消化.

正当投资人等待央行决议,指标10年期公债US10YT=RR价格涨7/32,收益率报1.48%,低于周一尾盘的1.50%,和上周触及的1.38%纪录低位距离不远.

30年期公债US30YT=RR价格升14/32,收益率从周一尾盘的2.58%降至2.56%.上周稍晚,同其他年期公债相比,30年期公债的跌幅较大. (完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>