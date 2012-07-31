〔国际油市〕美国原油期货跌穿88,因担忧央行或不祭出足够多刺激举措

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透新加坡8月1日电---美国原油期货价格周三扩大跌幅,跌至每桶88美元下方,因市场担忧各央行可能不会祭出足够多的刺激举措来防止全球经济下滑.
纽约商业期货交易所(NYMEX)9月合约CLc1在亚洲盘初下跌0.24美元,至每桶87.82美元,上日下滑1.72美元.
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。