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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 07:37 BJT

〔国际油市〕美国原油期货跌穿88,因担忧央行或不祭出足够多刺激举措

路透新加坡8月1日电---美国原油期货价格周三扩大跌幅,跌至每桶88美元下方,因市场担忧各央行可能不会祭出足够多的刺激举措来防止全球经济下滑.

纽约商业期货交易所(NYMEX)9月合约CLc1在亚洲盘初下跌0.24美元,至每桶87.82美元,上日下滑1.72美元.

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