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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 07:41 BJT

〔东京汇市〕欧元淡静,观望美联储会议决议

* 汇市淡静,因事件风险逼近

* 美联储决议周三公布,欧洲央行周四召开政策会议

* 中国PMI将是亚洲交易时段焦点

路透悉尼8月1日电---G3货币(美元、欧元及日圆)料将在周三亚洲时段停滞不前,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)的政策决议即将公布,而且欧洲央行也要在明日召开政策会议.

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