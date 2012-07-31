〔纽约期市〕ICE期棉持平至小幅收高不等,市场交投迟滞

路透纽约7月31日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周二持平到小幅收高不等,因之前交易所认证的库存下降.不过投资者还是保持谨慎,因期棉7月表现黯淡,且美国政府作物报告将要公布.

指标ICE-12月期棉合约CTZ2收报每磅71.34美分,较周一收盘价小涨0.30%,但脱离盘中高位72.35.

交易商指出,提振棉价小涨的短期因素包括认证库存下降近11,000包,至44,363包,且有报导称,巴基斯坦可能不会暂时停止出口,直到当局做出新的批准.

但交易商称价格仍可能易跌,因需求偏低且全球供应过剩.

Flanagan Trading分析师John Flanagan称,最低可能跌至60美分,从而跌破65美分的支撑位.

7月的明显特征是交易量锐减,而价格迟滞,市场难以找到方向.

汤森路透数据显示,7月期棉价格仅较6月末上涨0.20%,交投在狭窄的4美分区间.这是2007年3月来最窄的月度波动区间.

ICE数据显示,7月期棉日均成交量略超15,000口,几乎是年内迄今日均值的一般.

季节性因素,例如北半球进入暑假,可能是部分原因所在,但与此同时该交易所的软性商品都表现平稳,例如可可、咖啡和糖等.

交易商将成交量下降和价格迟滞归咎于美国农业部8月10日报告出炉前的谨慎情绪.

该报告将包括对玉米作物(包括单产)的首份预估.(完)