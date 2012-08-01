〔离岸人民币〕德国国家开发银行拟增发5亿元两年期点心债--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透8月1日电---据汤森路透旗下IFR报导，德国国家开发银行KfW正准备增发其2014年5月到期的点心债，规模约5亿人民币（7,900万美元），初步指导价为2%左右。目前该债在二级市场买方报价为1.988%。
与上次相同，汇丰(0005.HK)(HSBA.L)担任唯一主承销售商，债券将在卢森堡上市。
KfW在5月发行其首笔点心债定价。当时该两年期债券收益率为2.05%，票息2.0%，发行价为99.903，筹资10亿人民币。该笔来自获国际三大评级机构授予AAA最高评级发行人的债券,是非亚洲主权国家、超国家的机构发行人发起的最大的离岸人民币债券交易。
“我们正密切关注中国的离岸和在岸资本市场，它们未来将强劲增长，人民币在国际信贷和金融市场上的重要性在不断提高。” KfW负责资本市场业务的执委会成员Günther Bräunig博士5月时说。
KfW首笔点心债筹得的人民币资金通过一个货币互换协议换成欧元，以对冲汇率风险，而且这样做能让这些资金用作该行的一般资金。KfW今年计划在国际资本市场筹资约800亿欧元（1,035亿美元），为贷款业务提供再融资。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com)
--整理 张喜良; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。