〔离岸人民币〕德国国家开发银行拟增发5亿元两年期点心债--IFR

路透8月1日电---据汤森路透旗下IFR报导，德国国家开发银行KfW正准备增发其2014年5月到期的点心债，规模约5亿人民币（7,900万美元），初步指导价为2%左右。目前该债在二级市场买方报价为1.988%。

与上次相同，汇丰(0005.HK)(HSBA.L)担任唯一主承销售商，债券将在卢森堡上市。

KfW在5月发行其首笔点心债定价。当时该两年期债券收益率为2.05%，票息2.0%，发行价为99.903，筹资10亿人民币。该笔来自获国际三大评级机构授予AAA最高评级发行人的债券,是非亚洲主权国家、超国家的机构发行人发起的最大的离岸人民币债券交易。

“我们正密切关注中国的离岸和在岸资本市场，它们未来将强劲增长，人民币在国际信贷和金融市场上的重要性在不断提高。” KfW负责资本市场业务的执委会成员Günther Bräunig博士5月时说。

KfW首笔点心债筹得的人民币资金通过一个货币互换协议换成欧元，以对冲汇率风险，而且这样做能让这些资金用作该行的一般资金。KfW今年计划在国际资本市场筹资约800亿欧元（1,035亿美元），为贷款业务提供再融资。(完)

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