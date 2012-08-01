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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 08:04 BJT

《中国报摘》--金融时报8月1日

* 头版头条:

--中共中央政治局会议强调,下半年经济工作要把稳增长放在更加重要的位置,加强和改善宏观调控,继续实施积极财政政策和稳健货币政策.

* 其他:

--中国银行公司金融总部总经理林景臻称,在跟随中国企业"走出去"过程中,国内银行遇到一些问题,包括网点布局与企业境外投资布局存在错位,产品创新匮乏,管理模式较单一等,建议在积极推进境外投资可兑换进程同时,进一步放宽企业和金融机构跨国经营的外汇管制,建立对外产业投资基金等.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 宿泱韫; 审校 曾祥进

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