《中国报摘》--其他报纸重要消息8月1日

**上海证券报**

--随着近两年来中国各部门的努力,地方政府融资平台贷款的余额正在平稳回落.来自权威部门的统计显示,截至3月末,金融机构地方融资平台贷款余额为7.9万亿元人民币,同比下降3.6%,符合监管部门"平台贷余额只降不升"的调控目标.

--中国诚信(亚太)信用评级有限公司近日在中国香港正式开业,成为第一家在中国香港获得金融执业牌照的内地本土信用评级机构,也是第一家在内地以外合法运作的信贷评级机构.央行金融市场司司长谢多表示,这是评级业走出去的第一步.

--从相关渠道证实,阿里巴巴集团将完成80亿美元新一轮融资,包括国家开发银行等12家机构参与.其中,国开系除提供约20亿美元贷款外,还在与阿里集团就股权融资项目进行谈判.

**人民日报**

--深圳证券交易所总经理宋丽萍称,从最近一系列措施看,资本市场改革方向明确,积极效果已经初步显现.资本市场要走出目前的低迷状态,根本上要依靠经济的转型和振兴,自身也要作相应调整,如上市公司利用资本市场并购优势,快产业整合,提升业绩;同时资本市场应完善层次结构,发展场外市场,分流IPO压力.

--海外版评论文章称,尽管房地产市场在经历长期低迷之后,投资者购房热情持续升温,成交量有所上升,但专家认为,在投资增速仍然下滑、楼市库存量依然高企的情况下,房地产市场全面回暖的判断尚缺乏有力依据.

**东方早报**

--上海将于2013年启动碳排放交易试点.《上海市人民政府关于本市开展碳排放交易试点工作的实施意见》称,将依托上海环境能源交易所,建立上海市碳排放交易平台.上海环境能源交易所知情人士透露,首批试点企业数量在200家左右,宝钢、上海石化等巨头在名单之列.

--标准普尔评级服务公司发布报告称,过去三年内,中资银行海外资产扩张约176%.但目前中资银行海外业务占总资产的比重远低于10%,且由于国内强劲的利润率,海外利润的占比则更低,因此中资银行海外资产的迅猛增长不会影响它们的评级.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 宿泱韫/冉莹; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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