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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 08:15 BJT

〔日本股市〕日经指数低开,盘中料保持区间震荡

路透东京8月1日电---日本股市日经指数周三低开且料将保持区间震荡,投资者在美国联邦储备理事会(美联储,FED)及欧洲央行会议前将保持节制,尽管业绩主导交易将令个股波动.

日经指数.N225在连升四日后盘初跌0.9%至8,615.40点,东证股价指数.TOPX亦跌0.8%至730.69点.(完)

--编译 石冠兰;审校 张若琪

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