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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 08:16 BJT

〔韩国股市〕开盘下跌,料将终止四日连升走势

路透首尔8月1日电---韩国股市周三开低,料将终止四日连升走势,因投资者在全球主要央行政策会议结果出炉前保持谨慎.

0004GMT,韩国综合股价指数.KS11跌0.48%至1,872.90点.(完)

--编译 石冠兰; 审校 孙茉莉

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