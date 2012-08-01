〔中国证券〕股市下跌存恐慌性因素,投资者不要盲目跟风--证监会

新华社周二稍晚并引述该负责人指出,虽然说股市下跌从一定程度上反映了宏观经济增速放缓和企业盈利预期下降的趋势,但有些反应过头,在悲观情绪的支配下,A股市场存在恐慌性下跌.

"各方应该共同努力树立投资者信心,这既有利于保护投资者自身利益,也有利于增强市场对经济发展的信心,要坚信中国股市长期发展的基本面没有改变,没有理由怀疑资本市场具有广阔发展前景."

该负责人还表示,现在市净率、市盈率如此低,证监会鼓励现金条件许可的上市公司回购自己的股票.

证监会的数据显示,今年上半年A股市场走势领先全球,但是自6月份以来,上证综指下跌11.3%,深证成指下跌12.06%,成为全球市场的另类;同期全球主要股指大都保持上涨态势.

证监会上述负责人并谈到,近年来中国股票市场的股息率不断提高,A股市场目前的股息率水平与发达国家市场差距并不大,一些蓝筹股的股息率甚至高于标普500.SPX.

而对于近期退市制度改革引发的市场波动,该负责人称,退市制度是在包括投资者在内的市场各方呼吁下推出的,有利于市场长期健康发展,而且退市制度的实施有一个过程,也并不追溯既往,市场对其利空作用的反应有些过度.

上海证券交易所上周五稍晚发布征求意见稿称,拟设风险警示板,被实施风险警示的股票及被作出终止上市决定但处于退市整理期尚未摘牌的股票,将进入该板交易,其价格涨跌幅限制分别为1%和5%.[ID:nSB1694002]

上海证交所拟设风险警示板本周引发了沪深股市ST股的大面积跌停.上海证交所在其官方微博表示,风险警示板在相关业务和技术准备完成后,计划于明年初实施.(完)