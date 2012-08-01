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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 08:43 BJT

〔中国证券〕光大证券拟定向增发募资约70.4亿元,以增加公司资本金

路透上海8月1日电---中国大型券商--光大证券(601788.SS)周三称,拟定向增发A股募集资金约70.4亿元人民币,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,以扩大业务规模.

刊登在上海证券交易所的公告称,本次非公开发行的数量不超过60,000万股,发行价不低于11.74元/股,其中公司第二大股东光大控股拟以现金认购至多2,000万股,

公告指出,本次募集资金主要用于加大创新业务投入、优化经纪业务网点布局和拓展业务渠道、设立专业投资子公司、适时增加对香港子公司光大证券金融控股有限公司的投入等.

此外,公司还计划新设30家营业网点,并拟对光大期货有限公司增资2.5亿元,增资后光大期货注册资本金由3.5亿元增至6亿元.

光大证券同时公布了半年报,2012年上半年实现净利润8.29亿元,同比下滑26.62%,实现基本每股收益0.2427元.

光大证券因筹划非公开发行股票事宜,自上周三起停牌,停牌前收报13.45元,过去一个月上涨4.59%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

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