〔中国证券〕光大证券拟定向增发募资约70.4亿元,以增加公司资本金

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海8月1日电---中国大型券商--光大证券(601788.SS)周三称,拟定向增发A股募集资金约70.4亿元人民币,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,以扩大业务规模.
刊登在上海证券交易所的公告称,本次非公开发行的数量不超过60,000万股,发行价不低于11.74元/股,其中公司第二大股东光大控股拟以现金认购至多2,000万股,
公告指出,本次募集资金主要用于加大创新业务投入、优化经纪业务网点布局和拓展业务渠道、设立专业投资子公司、适时增加对香港子公司光大证券金融控股有限公司的投入等.
此外,公司还计划新设30家营业网点,并拟对光大期货有限公司增资2.5亿元,增资后光大期货注册资本金由3.5亿元增至6亿元.
光大证券同时公布了半年报,2012年上半年实现净利润8.29亿元,同比下滑26.62%,实现基本每股收益0.2427元.
光大证券因筹划非公开发行股票事宜,自上周三起停牌,停牌前收报13.45元,过去一个月上涨4.59%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。