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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 08:46 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--8月1日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码  发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    8/1       沪   隆鑫通用   732766   不超过8,000    6.00-6.58   13.01-14.27   中金公司  8/6
    8/7       深   泰格医药   300347   不超过1,340        --           --       中投证券  8/10
    8/8       沪   龙宇燃油     --     不超过5,050        --           --       华泰联合  8/13
    8/8       深   顾地科技   002694   不超过3,600        --           --       国信证券  8/13
    8/8       深   长亮科技   300348   不超过1,300        --           --       招商证券  8/13
    8/9       深   金卡股份   300349   不超过1,500        --           --       国金证券  8/14
    8/13      深   华 鹏 飞   300350   不超过2,167        --           --       恒泰证券  8/16
    8/15      沪   新 华 龙     --     不超过6,336        --           --       安信证券  8/20
   

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日
  8/1     深    联创节能  (300343.SZ)     1,000         28.10        25.01     东吴证券  
  8/1     深    太空板业  (300344.SZ)     2,513         16.80        30.27     国金证券  
  8/1     深    红宇新材  (300345.SZ)     2,400         17.20        30.39     西部证券  
   --     沪    一拖股份     --            --            5.40        14.44     中信证券  8/1
   --     深    南大光电   300346          --           66.00        18.86    太平洋证券 8/2
   --     深    远程电缆   002692          --           15.00        23.08     招商证券  8/2
   --     深    双成药业   002693          --           20.00        35.09     海通证券  8/3

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 边竞; 审校 曾祥进

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