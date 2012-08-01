〔企业结盟〕富士通、日本电气和DoCoMo将组建智能手机晶片合资企业

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透8月1日电---日本经济新闻周三报导称,富士通(6702.T)、NTT DoCoMo(9437.T)和日本电气(6701.T)将于周三成立一家制造智能手机晶片(芯片)的新公司,名为Access Network Technology.
日经新闻称,富士通将拥有合资企业逾50%的股份.该合资企业料可与市场领头羊高通(QCOM.O)一争高下.
该报表示,DoCoMo和日本电气将分别持有该公司约20%的股份,而富士通半导体将拥有余下的10%.
日经新闻称,新公司将开发和销售控制无限通讯和信号的晶片,生产将会外包.
该报补充道,估计高通在智能手机核心微晶片市场占有70%-80%的份额.
日经新闻表示,这三家日本公司旨在通过此合资企业来降低对于美国公司的依赖度,并确保供应稳定.
报导称,合资企业也将帮助这些公司在晶片开发上得到更大的自由,并能让它们在未来向其他智能手机制造商供应.
日经新闻补充道,Access Network Technology将为LTE(长期演进)市场开发产品,并追求研发下一代的高速科技.
日经新闻表示,富士通起初计划通过分拆其接入网络开发部门,来自行组建这个公司.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。