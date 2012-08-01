〔企业结盟〕富士通、日本电气和DoCoMo将组建智能手机晶片合资企业

路透8月1日电---日本经济新闻周三报导称,富士通(6702.T)、NTT DoCoMo(9437.T)和日本电气(6701.T)将于周三成立一家制造智能手机晶片(芯片)的新公司,名为Access Network Technology.

日经新闻称,富士通将拥有合资企业逾50%的股份.该合资企业料可与市场领头羊高通(QCOM.O)一争高下.

该报表示,DoCoMo和日本电气将分别持有该公司约20%的股份,而富士通半导体将拥有余下的10%.

日经新闻称,新公司将开发和销售控制无限通讯和信号的晶片,生产将会外包.

该报补充道,估计高通在智能手机核心微晶片市场占有70%-80%的份额.

日经新闻表示,这三家日本公司旨在通过此合资企业来降低对于美国公司的依赖度,并确保供应稳定.

报导称,合资企业也将帮助这些公司在晶片开发上得到更大的自由,并能让它们在未来向其他智能手机制造商供应.

日经新闻补充道,Access Network Technology将为LTE(长期演进)市场开发产品,并追求研发下一代的高速科技.

日经新闻表示,富士通起初计划通过分拆其接入网络开发部门,来自行组建这个公司.(完)