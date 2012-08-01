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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 08:51 BJT

〔全球金市〕金价持于1,610美元上方,投资者静候美联储政策决议

路透新加坡8月1日电---金价周三几无变动,投资者静候美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布货币政策决议,以及一系列可反映全球经济状况的制造业调查数据出炉.

0019GMT,现货金XAU=几近持平报每盎司1,612.86美元,7月录得近1%升幅,为连续第二个月走升.

美国期金12月合约GCZ2升高0.4%至1,616.40美元.

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