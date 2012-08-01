〔中国债市〕发改委酝酿企业债发行定向备案制等,并推出基础设施私募债

路透北京8月1日电---为加大企业债类直接融资支持实体经济力度,中国证券报周三报导称,国家发改委拟通过券商直报、定向备案等更加市场化的发行方式,加快企业债审批力度;今年企业债发行规模有望突破7,000亿元人民币,为去年的两倍.

报导称,现行的企业债发行核准制在审批速度上仍被业内认为过于缓慢,发改委内部正在研究由此前的省级发改委转报变为券商直报,同时酝酿的定向备案制,将原来发行前审核变为发行后检查,如果事后抽查出现问题,则要对券商进行严厉的惩罚.

券商人士分析称,未来最可能首先实行备案制的是产业债而非风险更高的城投债.由于产业债的发行主体大多处在竞争性强的行业,对发债的及时性要求很高.

此外,今年发行企业债的总体思路是"快节奏,砍规模"."前者是为了扩大企业债对宏观经济调控的影响面,后者是为了缩小政府融资整体规模,进一步降低地方融资平台风险.

具体做法包括放松"211"规定.所谓"211"规定,是指每个省会城市可以有两家融资平台申请发债,国家级开发区、保税区和地级市允许1家平台发债,而县级主体必须是百强县才能有1家平台发债;北京、天津、上海和重庆四个直辖市申报城投项目没有限制,但直辖市所属任一区仅可同时申报1家.

报导还称,发改委正酝酿推出城际轨道交通等项目的基础设施私募债券,并建立城市综合信用评价体系.目前上述项目融资主体变为地方政府及其背后的融资平台,因此对资金需求进一步加大.

有鉴于此,发改委拟考虑以私募债券形式,突破现行法律框架下对债券规模和发行主体利润的限制.由于这类项目有政府补贴和稳定现金流,因此到期偿债风险可控.

今年以来,在国务院鼓励直接融资服务实体经济的大思路下,债券发行三大监管主体--人民银行、证监会和发改委,竞先推出鼓励直接融资的举措.

据路透统计数据显示,2012年上半年中国企业债(含集合债券)发行规模合计达3,138亿元人民币,较上年同期的1,397.48亿元增加逾一倍;其中国开证券保持了一季度的承销额领先地位,以367.85亿元居上半年承销额之首.[ID:nSB1646990](完)